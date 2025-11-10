Yeni Delhi'de Araçta Patlama: 8 Ölü, 20 Yaralı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, inceleme başlatıldı.
HİNDİSTAN'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Polis, olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya