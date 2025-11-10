Haberler

Yeni Delhi'de Araçta Patlama: 8 Ölü, 20 Yaralı

Yeni Delhi'de Araçta Patlama: 8 Ölü, 20 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, inceleme başlatıldı.

HİNDİSTAN'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Polis, olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
TFF duyurdu: 15 günlük transfer dönemi

TFF duyurdu: Kulüplere 15 günlük özel transfer dönemi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bu nasıl öğretmen? Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı fırlattı

Bu nasıl öğretmen? Otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı fırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.