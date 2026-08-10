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Yemen Ordusu: Husilerin El-Muha Saldırısında 7 Kişi Öldü

Yemen Ordusu: Husilerin El-Muha Saldırısında 7 Kişi Öldü
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Yemen ordusu, İran destekli Husilerin El-Muha kenti ve limanına düzenlediği füze ve İHA saldırısında 4 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Sözcü Albay Macid en-Nuzeyli, saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

YEMEN ordusu, İran destekli Husilerin El-Muha kenti ve limanına düzenlediği saldırıda 4 asker ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yemen Ordusu Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, Husilerin dün El-Muha kenti ile limanına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Nuzeyli, saldırılarda sivil yerleşimler, altyapı, vatandaşların evleri, elektrik üretim tesisleri ve kent içindeki bazı sivil noktaların yanı sıra askeri mevzilerin de hedef alındığını belirtti. Saldırıyı 'uluslararası insani hukukun açık ihlali' olarak değerlendiren Nuzeyli, 4 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğunluğu sivillerden oluşan 30 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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