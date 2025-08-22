Yemen'den İsrail'e Füze Fırlatıldı

İSRAİL ordusu, Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığını ve füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Yemen'den fırlatılan füzenin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın hava sahasının da kapatıldığı aktarıldı.