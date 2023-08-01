Yemen'de GGK'ya saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen vilayetinde düzenlenen saldırıda 5 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

GGK Güçleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı terör unsurları, Doğu Okları Operasyonu kapsamında Ebyen'in doğusunda bulunan birliklere saldırı düzenledi." dedi.

Saldırı üzerine bölgede çatışma çıktığı ve GGK askerlerinden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Nakib, saldırıyı düzenleyen unsurların İran destekli Husilerin kontrolündeki Beyda vilayetinden bölgeye sızdığını kaydetti.

GGK, 22 Ağustos 2022'de Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla Doğu Okları Operasyonu'nu başlattığını duyurmuş ardından 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarında El Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadileri ile yine El Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve kalesi konumundaki Umran Vadisi'nde kontrolü sağladığını bildirmişti.

GGK 8 Ekim 2022'de, Ebyen'e bağlı Mahfed ilçesini terör örgütü El Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Güney Geçiş Konseyi, 1 Aralık'ta Ebyen'deki terörist gruplarla mücadele için "Doğu Okları" isimli operasyonun ikinci aşamasını başlatmıştı.