Haberler

Yemen'de 90 günlük OHAL ilan edildi

Yemen'de 90 günlük OHAL ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ulusal güvenliğin korunması amacıyla 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Karar, ülke genelindeki limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girecek ambargoyu kapsıyor.

YEMEN Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ulusal güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 90 gün süreyle OHAL ilan etti.

Yemen resmi haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre; Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülke genelinde 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Kararın, ülke genelindeki tüm limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik hava, deniz ve kara ambargosunu kapsadığı da belirtildi.

El-Alimi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine BAE ile olan güvenlik anlaşmasını da feshettiği duyuruldu. Söz konusu güçlere, işgal ettikleri bölgelerden çekilmesi için 24 saat süre tanındığı ve derhal geri çekilme talimatı verildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine