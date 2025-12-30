Yemen'de 90 günlük OHAL ilan edildi

YEMEN Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ulusal güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 90 gün süreyle OHAL ilan etti.

Yemen resmi haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre; Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülke genelinde 90 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Kararın, ülke genelindeki tüm limanlar ve sınır kapılarında derhal yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik hava, deniz ve kara ambargosunu kapsadığı da belirtildi.

El-Alimi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Hadramut ve El-Mahra vilayetlerinde geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine BAE ile olan güvenlik anlaşmasını da feshettiği duyuruldu. Söz konusu güçlere, işgal ettikleri bölgelerden çekilmesi için 24 saat süre tanındığı ve derhal geri çekilme talimatı verildiği bildirildi.