Yemen'de 4,8 Milyon Kişi Yerinden Edildi

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen'de 4,8 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de 4,8 milyon kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu ve aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. BMMYK'nin, sosyal medya hesabından Yemen'deki duruma ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Yemen'de 4,8 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Birçoğu birden fazla kez kaçmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenli barınaklara ulaşmanın imkansız olduğu ve tahliye risklerinin arttığı vurgulanarak, Yemenli aileleri güvende tutmak için acil desteğe ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.