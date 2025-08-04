Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
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Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
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Yemen'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti. Emniyet mensupları cenazelere ulaşmak için geniş çaplı operasyon yürütüldüğünü duyururken, kayıpların olduğuna vurgu yapıldı.

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğu ve 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Ebyen İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Afrika Boynuzu'ndan gelen kaçak bir teknenin yasa dışı yollarla Yemen topraklarına girmeye çalışırken alabora olması sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Etiyopyalı düzensiz göçmenin cenazelerine ulaşmak için geniş çaplı operasyon yürütülüyor" ifadesi kullanıldı.

"HALEN KAYIPLAR VAR"

Yetkililer, cenazelere farklı sahil şeritlerinde ulaşılabildiğini ve halen kayıpların olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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