Haberler

Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı

Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı

ABD'de bir otoparkta meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden bir sürücü büyük bir hızla direğe çarptı.

KAZANIN ŞOKUYLA YERE ÇÖKTÜ

Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücünün kazanın şokuyla otomobilden indiği ve aracının yanına çöktüğü görüldü. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı

HEM KÖPEĞİN HEM DE SAHİBİNİN AĞIZLARI AÇIK KALDI

Kazanın yaşandığı sırada olay yerinde bulunan bir köpeğin yaşananları dikkatle izlemesi ise görüntülere yansıdı. Hem köpeğin hem de sahibinin şaşkın bakışları, sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Kuyumcuda hareketli anlar! Müdahale eden polis vuruldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp