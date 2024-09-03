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Taliban'dan yasak üstüne yasak: Yüksek sesle konuşamayacaklar!

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede kurduğu baskı rejimi arttırmaya devam ediyor. Taliban, Ahlak ve Erdem Bakanlığı'nın denetleyeceği yeni "ahlak yasalarıyla" baskıyı daha da arttırıyor. Bu yasalar, kadınların kamusal alanda yüksek sesle konuşmasından yüzleri açık gezmelerine kadar geniş bir kısıtlama planlamasını kapsıyor.

2021 yılından beri Afganistan üzerinde tam kontrol sahibi olan Taliban, ülkedeki 14 milyon kadın ve kız çocuğuna uyguladığı baskıyla tepki çekiyor. Zor şartlar altında yaşayan Afganistanlı kadınlar, günden güne ağırlaşan cezalara boyun eğmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde bu yasalara bir yenisi daha eklendi. Taliban yönetiminin yeni yasaları resmi adı Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı olan kurum tarafından denetlenecek. Ayrıca Bakanlık, ülkedeki hiç bir kadının yasalardan muaf olamayacağını duyurdu.

YASAK ÜSTÜNE YASAK: AFGANİSTAN'DAKİ YENİ 'AHLAK YASALARI' TÜM DÜNYADA TARTIŞILIYOR

YENİ YASA, KADIN SESİNİ "POTANSİYEL AHLAKSIZLIK" OLARAK NİTELENDİRİYOR

Yeni yasalara göre, Afganistan'da kadınlar artık kamusal alanda konuşamayacak. Kadın sesi, "potansiyel ahlâksızlık" kapsamında yer alacak. Yetişkin bir Afgan kadın, zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemekle yükümlü olacak.

Taliban Yönetimine göre; Kadınların, evlerinin içinden bile yüksek sesle şarkı söylemesi ya da kitap okuması duyulmayacak şekilde olmalı. Bundan böyle Afgan kadınların kan veya evlilik bağıyla bağlı olmadıkları erkeklere doğrudan bakmalarına da izin verilmeyecek.

İÇ HUKUKTA, İNSAN HAKLARINA AYKIRI HAREKET EDİLİYOR

Öte yandan taksi şoförleri yanlarında uygun bir erkek refakatçi olmadan bir kadını götürmeyi kabul ederlerse cezalandırılacak. Buna uymayan kadınlar ya da kız çocukları gözaltına alınabilecek ve Taliban yetkilileri tarafından uygun görülen bir şekilde cezalandırılabilecek. Afganistan iç hukuku gibi görüle durum, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 30 maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle diğer ülkeler tarafından uygunsuz görülüyor.

YASAK ÜSTÜNE YASAK: AFGANİSTAN'DAKİ YENİ 'AHLAK YASALARI' TÜM DÜNYADA TARTIŞILIYOR

EĞİTİMDEN İŞ HAYATINA KADAR YASAKLARLA YAŞIYORLAR

Taliban, Afganistan'da ilk kez 1996'da yönetimi ele geçirmiş, 2001'de Amerika öncülüğündeki koalisyonun ülkeyi işgaliyle iktidardaki kontrolü kaybetmişti.

Takip eden 20 yılda Afgan kadınlar, temel haklarına, mücadele ederek kavuştu. Bu mücadele, yeni rejimin silah zoruyla haklarını bir kez daha ellerinden alana kadar devam edebildi. İkinci Taliban rejimi, ilk olarak 2021 Eylül ayında kız çocuklarına 6'ıncı sınıftan itibaren eğitimi yasakladı. Yanlarında erkek olmayan kadınların dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi, kadınlar sektörlerin büyük çoğunluğunda iş hayatından men edildi. Afgan kadınlar, tüm bu yasaklara protestolarla karşılık verdi. Ancak en büyük tepki Aralık 2022'de kadınların üniversiteye gitmesinin yasaklanmasına karşı ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İnsan Hakları Afganistan Kısıtlama Politika 3-sayfa Dünya

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Yorumlar (24)

Köfteci Jardel:

İlahi emir neyse onu tatbik ediyor adamlar.

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VEFA:

İslamiyeti, müslümanlığı günümüzde gerçek anlamda uygulayan Afganistan'dır. İki yüzlü olmadıkları, inançlarının gereğini yaptıkları, münafıklıktan uzak oldukları ve dürüstlüklerinden dolayı onları tebrik ediyorum!...

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İbrahim İslam:

darısı bizim ülkenin başına insAllah

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şahabettin Ayyıldız:

Müslümanlık demek kadına eziyet etmek demek değil ilahi emirde kadına insana saygı sevgi var

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ömer:

ALLAH'IN EMRİNDE YÜZ KAPAMA MÜSTESNADİR. YANİ KADİN İSTER KAPATIR VEYA KAPATMAZ. VE KİMSE BUNU ZORLAYAMAZ

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Ferhat Sezer:

Gerçek İslam'ı tatbik ediyorlar. Gerçek Şeriat kanunları ile yaşamak isteyenler gidebilirler.

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JY:

ALIN SİZE İSLAM'IN GERÇEK YÜZÜ.

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CAN Işık:

Ben Türküm Bunlar beni alakadar etmiyor

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Fatih Sultan Mehmed:

Kalben ve aklen kabul görmeden zorakilik menfaat yerine zarar verir ki kişiyi üst mertebe mümin ve müslüman niteliğine kavuşturmaktan ziyade münafıklık alt derecesine indiriyor ki bu vahim bir ahvaldir...

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Berke Dagdeviren:

Sorsan çoğu 3-4 evlidir. Kendilerine gelince amerikada bile yadırganan çok eşlilik serbest. Ama kadının sesini yükseltmesi yasak. Tüm musluman ülkelerinde acaba kadının namusuna düştükleri kadar erkeğin namusuna düşselerdi acaba ne olurdu ?" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının.” Allah ikisininde bir olduğunu söylüyor. O halde namusu tek cinsiyette aramak namussuzluktur.

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