'Yasak Ada' vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Savaşın 39’uncu gününde ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İran’ın kritik petrol terminali Hark Adası’ndan patlama sesleri geldiği bildirildi. "Yasak Ada" olarak bilinen ada ABD'nin kara operasyonu yapmak istediği bir bölgeydi.

  • ABD ve İsrail'in İran'ın Hark Adası'na birden fazla saldırı düzenlediği bildirildi.
  • Hark Adası, İran'ın ana petrol ihracat noktalarından biri ve stratejik bir konumdadır.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Hark Adası'ndaki askeri hedeflerin vurulduğunu ve tamamen yok edildiğini savunmuştur.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 39’uncu gününe girerken sahadan gelen haberler gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi. Tahran’dan Körfez’e ve İsrail’e yönelik misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken, İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’nda patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD ve İsrail’in Hark Adası’na birden fazla saldırı düzenlediğini ve adadan art arda patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.

PETROL ÜSSÜ HEDEFTE

İran’ın ana petrol ihracat noktalarından biri olan ve “Yasak Ada” olarak da bilinen Hark Adası, hem enerji altyapısı hem de olası kara operasyonları açısından kritik bir konumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada Hark Adası’ndaki askeri hedeflerin vurulduğunu belirterek “tüm hedeflerin tamamen yok edildiğini” savunmuştu.

Trump, Financial Times’a verdiği röportajda ise İran’ın petrolünü kontrol altına alma isteğini dile getirmiş, Hark Adası’nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.

Abdullah Karlıdağ
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü

En net görüntü: İşte o hainler

Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek