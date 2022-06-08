Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi - Haberler

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 19 yaşındaki Rylee Schindler adlı genç kızın annesi, kızı için İngiltere'de düzenlenen Love Island yarışmasına başvurdu. Anne, kızının kabul edilebilmesini sağlamak için de bakire olduğu detayını verdi.

AKŞAMINA ARAYIP SORDU

Genç kız, akşam üzeri annesinden gelen telefonla sarsıldı. Annesi, genç kıza telefon ederek yapımcıların kendisini arayıp aramadığını sordu. Genç kız ise annesinin bahsettiklerinden hiçbir şey anlamadıktan sonra kadın durumu açıklamak zorunda kaldı.

BAŞVURU DETAYLARINA BAKTI

Eve giden genç kız, annesinin yarışmaya attığı mesajlar arasında bakireliğiyle ilgili detayı gördü. Annesine sinirlenen Rylee Schindler, yarışmaya katılmayacağını belirtti.

"HIZLA YÜKSELİRSİN"

Annesi ise kızına "Şarkıcı olmak istiyordun. Eğer bu yarışmaya bakire bir genç kız olarak katılırsan kariyerinde hızla yükselirsin" dedi. Annesinin bu sözlerine daha da sinirlenen genç kız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.