Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi - Haberler

Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
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İngiltere'de geniş bir kitle tarafından takip edilen Love Island'a kızı için başvuru yapan bir anne, kızının kabul edilmesi için yapımcılara bakire olduğunu söyledi. Annesinin bu hareketini telefondaki mesajlar sayesinde öğrenen genç kız küplere bindi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 19 yaşındaki Rylee Schindler adlı genç kızın annesi, kızı için İngiltere'de düzenlenen Love Island yarışmasına başvurdu. Anne, kızının kabul edilebilmesini sağlamak için de bakire olduğu detayını verdi.
Genç kız, akşam üzeri annesinden gelen telefonla sarsıldı. Annesi, genç kıza telefon ederek yapımcıların kendisini arayıp aramadığını sordu. Genç kız ise annesinin bahsettiklerinden hiçbir şey anlamadıktan sonra kadın durumu açıklamak zorunda kaldı.
Eve giden genç kız, annesinin yarışmaya attığı mesajlar arasında bakireliğiyle ilgili detayı gördü. Annesine sinirlenen Rylee Schindler, yarışmaya katılmayacağını belirtti.
Annesi ise kızına "Şarkıcı olmak istiyordun. Eğer bu yarışmaya bakire bir genç kız olarak katılırsan kariyerinde hızla yükselirsin" dedi. Annesinin bu sözlerine daha da sinirlenen genç kız, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.