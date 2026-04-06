Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

İspanya’nın Gran Canaria adasında yarı çıplak halde bulunan kadın cesedinin, reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Annabella Lovas’a ait olduğu belirlenirken, polis olayın cinayet olmadığını açıkladı.

DİŞ KAYDIYLA KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

İspanya’ya bağlı Gran Canaria adasında aylar önce yarı çıplak halde bulunan kadın cesedinin kimliği netleşti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 32 yaşındaki Macar reality şov yıldızı ve fenomen Annabella Lovas’a ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti, diş kaydı üzerinden gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bir dişi Interpol’e göndererek kimliği doğruladı.

CESET SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNMUŞTU

Lovas’ın cansız bedeni, Berriel Ravine bölgesinde bulunan doğal bir su birikintisinde bulundu. Yetkililer, cesedin yaklaşık üç hafta boyunca suda kaldığını ve bu nedenle DNA analizinin büyük ölçüde zarar gördüğünü açıkladı. Uzun süre suda kalması nedeniyle parmak izlerine ulaşılamadığı ve kişisel eşyalarının da bulunamadığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Genç kadının ölüm nedeni kesin olarak belirlenemedi. Ancak polis, olayda cinayet ya da şüpheli bir duruma dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Lovas için 2024 yılında kayıp başvurusu yapıldığı, kısa süre sonra Playa del Ingles bölgesinde sağ olarak bulunduğu, ancak ailesinin daha sonra yeniden kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

ZORLU İNCELEME SÜRECİ

Polis yetkilileri, cesedin ulaşılması güç bir bölgede bulunması nedeniyle inceleme sürecinin zor ilerlediğini ifade etti. Aylar süren çalışmaların ardından kimlik tespiti tamamlandı. Yerel kaynaklar, Lovas’ın maddi sıkıntılar yaşadığını ve hayatını kaybettikten sonra etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cesedinin bulunduğu noktaya sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com