Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde yarasalardan yayılan ölümcül bir salgın hastalık paniği yaşanıyor...

Hindistan'da sağlık yetkilileri, ülkenin en büyük şehirlerinden birinin yakınlarında tedavi edilemeyen ölümcül bir hastalığın beş vakasının tespit edilmesinin ardından virüsü kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiklerini duyurdu.

Yarasa kaynaklı Nipah virüsü, Hindistan'ın üçüncü büyük şehri olan eyalet başkenti Kalküta yakınlarındaki Batı Bengal'de tespit edildi ve bölgede acil temas takibi ve karantina uygulamaları başlatıldı.

Hindistan Basın Ajansı'nın (Press Trust of India) aktardığına göre, yetkililer bu hafta üç yeni enfeksiyonun bildirildiğini doğruladı.

Bunlar arasında bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık personeli bulunuyor. Daha önce iki hemşirenin (bir erkek ve bir kadın) testinin pozitif çıktığı da açıklandı. İkisinin de Barasat'taki bir özel hastanede çalıştığı kaydedilirken hemşirelerden birinin durumunun ağır olduğu da duyuruldu. Hemşirelerde yüksek ateş ve solunum yolu hastalıklarının baş gösterdiği belirtildi.

Durumu ağır olan hemşirenin komada olduğu belirtilirken bu hemşirenin ağır bir solunum yolu rahatsızlığı yaşayan bir hastaya müdahale ettikten sonra durumunun kötüleştiği de kaydedildi. Bahsi geçen hastanın testler yapılamadan yaşamını yitirdiği de belirtildi.

Yaşananların ardından 180 kişiye test yapılırken, 20 kişi de karantina altına alındı. Hayvanlardan insanlara bulaşabilen Nipah virüsü özellikle yarasa ve domuzlardan bulaşırken, insanlardan insanlara da bulaşabiliyor.

Hindistan'daki şehirlerde ve köylerde çok yaygın olan meyve yarasalarının bu virüslerin doğal konakları olduğu da kaydedildi.

NİPAH VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

Yetkililer insanlarda başta bir belirti olmayabileceğini açıklasa da hastalığın yayılmasından sonra kısa bir süre içinde akut solunum yolu belirtilerinin meydana gelebileceği açıklandı.

Belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi belirtiler yer alırken, bu virüsün herhangi bir tedavisi ve aşısı olmadığı belirtildi.

Ağır hastalıklarda beyinde iltihaplanmaya ve 24 ile 48 saat içerisinde komaya neden olan hastalığın ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında olduğu belirtildi.