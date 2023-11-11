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Yakıt girişinin yasak olduğu Gazze'de Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor

İsrail'in abluka altına aldığı ve masum sivilleri katlettiği Gazze'ye uzun süredir yakıt girişi de yapılamıyor. Yapılan katliam karşısında Batı ülkeleri sessizliğini korurken yakıt bulamayan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanmaya başladı.