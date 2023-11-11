Yakıt girişinin yasak olduğu Gazze'de Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor
Dünya Haberleri
İsrail'in abluka altına aldığı ve masum sivilleri katlettiği Gazze'ye uzun süredir yakıt girişi de yapılamıyor. Yapılan katliam karşısında Batı ülkeleri sessizliğini korurken yakıt bulamayan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanmaya başladı.
İsrail'in, 36 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Batılı devletler yapılan katliam karşısında 3 maymunu oynamaya devam ederken yakıt girişinin yapılamadığı Gazze'de halk kendince çözümler geliştirmeye başladı.
AYÇİÇEK YAĞI KULLANMAYA BAŞLADILAR
Uzun süredir yakıt girişinin yapılamadığı kentte halk araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.