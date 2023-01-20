Yağmur ormanlarında büyük keşif! Joeloglar ortaya çıkan manzara karşısında büyülendi
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Kuzey Guatemala'nın batısında bulunan yağmur ormanlarında yer altında araştırmalar yapan jeologlar, lazerlerle Maya döneminde kalma yer altında bir şehir buldu.
Kuzey Guatemala'daki jeologlar, 2.000 yıllık devasa bir Maya bölgesi keşfettiler. Keşfedilen alan, Mirador-Calakmul Karst Havzası bölgesinde 650 mil kareyi kapsıyor ve Maya'nın muhtemelen yürüyerek geçtiği 160 km'lik geçitlerle birbirine bağlı yaklaşık 1.000 kentsel yerleşimi çevreliyor.
PİRAMİDİN KALINTILARINA RASTLADILAR
Antik Mesoamerika dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar bulgularının yanı sıra su toplamak için kullanılan kanallar ve rezervuarların yanı sıra birkaç büyük platform ve piramidin kalıntılarına da rastladılar.
IŞIK ALGILAMA SİSTEMİYLE BULUNDU
Bulgular, Guatemala'daki Universidad de San Carlos'tan olanlar da dahil olmak üzere araştırmacıların ışık algılama ve menzil kullanarak uçakla gerçekleştirdiği bir hava araştırmasından geldi. Bu yöntem kullanılarak, lazerler ışınlanır ve yansıyan ışık, bir manzaranın havadan görüntüsünü oluşturmak için kullanılır.