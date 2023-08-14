Xinhua ve AP Haber Ajansları İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Associated Press (AP) Haber Ajansı Başkanı ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi. İki taraf, iletişim ve etkileşimi güçlendirmeyi ve Çin-ABD ilişkilerini doğru şekilde haberleştirmeyi hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Associated Press (AP) Haber Ajansı Başkanı ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi, 13 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de Associated Press Haber Ajansı (AP) Başkanı ve CEO'su Daisy Veerasingham ile bir araya geldi.

Xinhua ve AP arasında uzun süredir devam eden dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilere değinen Fu, iki tarafın iletişim ve etkileşimi daha da güçlendirmesi ve Çin-ABD ilişkilerini kapsamlı, objektif ve doğru şekilde haberleştirmeye devam etmesi temennisinde bulundu.

Fu, iki haber ajansına da yazılı haber alışverişi ile fotoğraf dağıtımında işbirliğini pekiştirip geliştirme, ayrıca ticari tanıtım konusunda işbirliğini derinleştirme çağrısı yaptı.

Fu, görüşme esnasında bu yıl düzenlenecek 5. Dünya Medya Zirvesi'ne yönelik hazırlıklara ilişkin de bilgi verdi. Fu, zirvenin gelişiminin teşvik edilmesinin yanı sıra küresel medya etkileşimleri ve karşılıklı öğrenme için etkili bir platform haline getirilmesi yolunda Xinhua'nın AP ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Veerasingham ise AP ile Xinhua arasında 50 yılı aşkın süredir devam eden işbirliğinden övgüyle söz etti. Yetkili, AP'nin haber alışverişi ve ticari tanıtım gibi alanlarda Xinhua ile görüşmelere açık olduğunu belirtti.