Sanal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor
Güncelleme:
ABD merkezli sanal medya platformu X'e erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar platforma bağlanmakta zorluk çekiyor.

SANAL medya platformu X'e erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

ABD merkezli sanal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitelerinin erişim sorunlarının takip edildiği DownDetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı. Sanal medya platformu kullanıcıları, platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini iletiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
