Washington'daki Ulusal Muhafızların Görev Süresi Uzatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızların görevlerinin 30 Kasım'a kadar uzatılacağı bildirildi.

Washington Ulusal Muhafızlarının geçici komutanı Tuğgeneral Leland Blanchard, yaptığı açıklamada, Washington bölgesi Ulusal Muhafızlarının konuşlanma emrinin uzatıldığını ve 950 muhafızın 30 Kasım'a kadar başkentte kalacağını belirtti. Bu kararın diğer eyaletlerden gönderilen bin 300 askeri kapsamayacağını kaydeden Blanchard, görev süresinin normalde 13 ila 29 gün arasında olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi kısaltma veya uzatma yetkisinin olduğunu dile getirdi.