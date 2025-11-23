Washington'da Kuş Gribi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Washington eyaletinde 'H5N5' kuş gribi nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Washington eyaletinin Grays Harbor bölgesinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kişinin 'H5N5' kuş gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yaşamını yitiren kişinin ileri yaşta olduğunu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca hayatını kaybeden kişinin evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı grubu olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde kuş gribi virüsünün söz konusu alanda tespit edildiği, enfeksiyonun evcil kanatlılardan veya bölgede bulunan yabani kuşlardan kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.