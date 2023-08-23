Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk'un anma törenine katıldı

Rusya'da Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel jet düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise haberin geldiği saatlerde batan denizaltı Kursk'u anma törenine katıldı. Putin'in sahnede kürsüye doğru yürürken neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'da içerisinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülen özel jetin düştüğü haberinin medyaya yansıdığı sırada Putin batan denizaltı Kursk'u anma töreninde görüldü. Putin'in sahnede kürsüye doğru ilerlerken neşeli olduğu anlar dikkat çekti.

ÖZEL JET DÜŞTÜ: 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da içerisinde10 kişinin bulunduğu özel jet düştü. Özel jetteki herkes hayatını kaybederken, uçağın yolcu listesinde Rus paralı ordu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğu iddia edildi.

PRIGOJIN'İN UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ SIRALARDA PUTİN ANMA TÖRENİNE KATILDI

Prigojin'in öldüğü haberi dünya gündemine otururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aynı saatlerde atan denizaltı Kursk'u anma törenine katıldı. Putin'in sahneye çıkarken neşeli olduğu görüldü.

PRIGOJIN, "PUTİN'İN ŞEFİ" OLARAK BİLİNİYOR

Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir.