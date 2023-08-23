Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düştüğü anlar görüntülendi

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'i de taşıdığı iddia ediken özel uçak Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Uçağın düşüş anı ve enkazı ise, bölge halkı tarafından saniye saniye görüntülendi.