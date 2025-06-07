Wagner Grubu Mali'den Çekildi

Wagner Grubu Mali'den Çekildi
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Rus paralı asker grubu Wagner, Mali'deki operasyonlarını başarıyla tamamlayarak ülkeden çekildiğini duyurdu. Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede isyancı güçlerin geri püskürtüldüğü belirtildi.

RUS paralı asker grubu 'Wagner', 3 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiği Mali'den çekildiğini bildirdi.

Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürütülen operasyonların 'başarıyla tamamlandığı' belirtildi. Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı kaydedilen açıklamada, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fransa, güvenliği sağlamak amacıyla 2013 yılında Mali'ye asker gönderdi fakat 2022'de birliklerini çekti. Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından askeri yönetim, Rusya merkezli 'Wagner' ile iş birliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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