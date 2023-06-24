Rus paralı asker grubu Wagner, Rus yanlısı Kadirov'un birliklerini derdest edip kontrollere başladı. Wagner birlikleri birçok aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladı. Rus ordusunun Ukrayna'ya başlattığı savaşta sembolleşen 'Z' harfinin yazılı olduğu araçları durduran Wagner birlikleri Kadirov'un birliklerine de arama yaptı.

- Wagner birlikleri Rostov'da Kadirov'un askerlerini derdest etti

ROSTOV ON DON - Rus paralı asker grubu Wagner, Rus yanlısı Kadirov'un birliklerini derdest edip kontrollere başladı.

Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Wagner birlikleri Rostov'da kontrolü ele geçirirken kente gönderilen Rus yanlısı Kadirov'un birliklerini derdest etti. Wagner birlikleri birçok aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladı. Rus ordusunun Ukrayna'ya başlattığı savaşta sembolleşen 'Z' harfinin yazılı olduğu araçları durduran Wagner birlikleri Kadirov'un birliklerine de arama yaptı. Aynı zamanda araçlarda silahların olup olmadığını kontrol etti. Bazı noktalarda da 'Z' harfinin yazılı olduğu araçlara silah doğrultularak kontrol noktalarından uzaklaştırıldı.

Wagner üssüne geri dönüyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Prigojin, Wagner'ın Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul etti" dedi. Bu açıklamanın ardından Wagner kurucusu Evgeny Prigojin, savaşçılarının karargahlarına geri döndüğünü duyurdu. Prigojin yayınladığı sesli mesajda "200 kilometre kan dökmeden ilerledik, ancak artık bu ihtimal doğdu. Sorumluluk alıyoruz. Birliklerimizi geri çeviriyoruz ve üslerimize dönüyoruz" dedi.