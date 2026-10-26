Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vucic, Sırbistan'daki erken genel seçimi Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vucic, Sırbistan'daki erken genel seçimi Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SNS liderliğindeki listenin başbakan adayı Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu. Vucic, seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu ileri sürerek 'Muhalefet olarak mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

SIRBİSTAN'da sandık sonuçlarının ardından açıklama yapan Aleksandar Vucic, seçimleri 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını bildirdi.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki 'Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan' listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimde 'Öğrenci Listesi'nin kazandığını duyurdu. Seçim sonucunun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu ileri süren Vucic, "Muhalefet olarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Brezilya'da nefes kesen seçim! Oyların yüzde 83'ü sayıldı, Lula Bolsonaro'nun önünde

Oyların yüzde 83'ü sayıldı! Lula ile Bolsonaro arasında 3 puan
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler

Sedat Peker ile çekilen fotoğrafı soruldu, Üşümezsoy'un yanıtı bomba
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Katil gizemli canlı bu kez fotokapana takıldı
Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

Derbi 11'ini belirledi! O ismi yedek kulübesine gönderiyor