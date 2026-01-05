Haberler

Macaristan Başbakanı Orban: Grönland meselesi NATO'da tartışılabilir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Grönland meselesinin NATO çerçevesinde tartışılabileceğini belirtti. Orban, Danimarka ve ABD'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak bu konunun gündeme getirilmesini istedi.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Danimarka ve ABD'nin NATO üyesi olduğunu belirterek, bu konunun İttifak içinde tartışılabileceğini bildirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında Grönland meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamaları ile ilgili, "Grönland kolay bir mesele. Çünkü bu bir NATO meselesi. Danimarka da ABD de NATO üyesi. Herhangi bir değişiklik isteyen olursa, bunu NATO içinde tartışabiliriz" ifadelerini kullandı.

