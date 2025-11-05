Haberler

Vietnam'da Sel Felaketi: 47 Ölü, 130 Yaralı

Vietnam'da Sel Felaketi: 47 Ölü, 130 Yaralı
Güncelleme:
Vietnam'daki şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sellerde 47 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. 44 binden fazla ev sular altında kaldı, elektrik kesintileri yaşanıyor.

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Yaralı sayısının 130 olduğu belirtilen açıklamada, kayıp sayısının ise 8 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 44 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 700 evin hasar gördüğü ve 95 binden fazla hanede de halen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
