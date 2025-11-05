Vietnam'da Sel Felaketi: 47 Ölü, 130 Yaralı

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Yaralı sayısının 130 olduğu belirtilen açıklamada, kayıp sayısının ise 8 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 44 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 700 evin hasar gördüğü ve 95 binden fazla hanede de halen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.