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Venezuela'daki depremde can kaybı 6.509'a yükseldi

Venezuela'daki depremde can kaybı 6.509'a yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 509'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 71 artarak 6 bin 509'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi. 

BÖLGEDE HALEN KAYIPLAR VAR

Depremde en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinin Valisi Jose Alejandro Teran, bölgede halen 1579 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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