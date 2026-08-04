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Venezuela'da deprem ölü sayısı 6 bin 125'e yükseldi

Venezuela'da deprem ölü sayısı 6 bin 125'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 125'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ölü sayısının 579 arttığını açıkladı.

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 125'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 579 artarak 6 bin 125, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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