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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 1943'e, yaralı sayısı ise 10 bin 571'e çıktı.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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