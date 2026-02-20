Haberler

Venezuela'da siyasi tutuklulara af yasası onaylandı
Güncelleme:
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in önerdiği af yasası, siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla meclisten geçti.

VENEZUELA'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan çok sayıda kişinin serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi. Tasarının kabul edilmesinin ardından yasayı imzalayan Rodriguez, bunun ülkenin siyasi liderlerinin hoşgörüsüzlüğü bırakıp Venezuela'da siyaset için yeni yollar açtıklarını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

