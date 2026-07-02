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Venezuela'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Venezuela'da 7 günlük ulusal yas ilan edildi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yas kararını duyurdu.

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin depremler nedeniyle 'derin bir acı' içinde olduğunu belirtti. Rodriguez paylaşımında, "Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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