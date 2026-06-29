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Venezuela'da Mucize Kurtuluşlar Sürüyor: Dört Günün Ardından 33 Kişi Daha Enkazdan Sağ Çıkarıldı

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Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 33 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. Can kaybı 1450'ye yükselirken, uluslararası ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKARA) - Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında 33 kişinin daha enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirildi.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, hafta sonu boyunca enkazdan sağ olarak çıkarılan 33 kişi arasında iki 11 yaşındaki çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Çocukların, dün birkaç saat arayla çöken farklı binaların enkazından kurtarıldığı belirtildi. Rodriguez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Caraballeda kentinde 11 yaşında başka bir çocuğun daha enkazdan kurtarıldığını gösteren görüntüleri yayımladı.

CAN KAYBI 1450 KİŞİYİ AŞTI

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az bin 450'ye yükseldiğini açıkladı. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, depremlerin ardından ilk 48 ila 72 saatin hayatta kalanlara ulaşmak açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekerken, bu sürenin aşılmış olması nedeniyle kurtarma umutlarının giderek azaldığı ifade ediliyor. Ancak kurtarma ekipleri, su ve gıdaya erişimi olan kişilerin daha uzun süre hayatta kalabileceğini belirterek çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bağımsız çevrimiçi kayıp platformlarına göre, aileleri tarafından ulaşılamayan kişi sayısı 46 bini aştı. Ancak bu rakamlar resmi makamlarca doğrulanmış değil. Depremden en çok etkilenen bölgeler arasındaki La Guaira eyaletinde çok sayıda kişinin yakınlarını kurtarmak için çıplak elleriyle enkaz kaldırmaya çalıştıkları belirtiliyor.

Meksika, İspanya, Katar, ABD ve İngiltere'den gelen uluslararası arama kurtarma ekipleri çalışmalara destek vermek üzere Venezuela'ya ulaştı. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, dünyanın farklı ülkelerinden 39 arama kurtarma ekibinin bölgede görev yaptığını, yaklaşık 2 bin personel ile 111 arama köpeğinin çalışmalara katıldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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