Venezuela'da ulusal yas ilan edildi

Güncelleme:
Venezuela, ABD'nin askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan etti. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bu gençlerin ülke için yaptıkları fedakarlıkların önemini vurguladı.

VENEZUELA'da, ABD'nin askeri müdahalesi sırasında hayatını kaybeden askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD'nin müdahalesi sırasında yaşamını yitiren askerler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, "Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

