Venezuela'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

GÜNEY Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu bildirdi. Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.