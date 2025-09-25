Venezuela'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem
Güney Amerika'da Venezuela'nın Zulia eyaletinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi, ancak can ve mal kaybı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
GÜNEY Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu bildirdi. Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya