Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı: 'ABD, Maduro'yu serbest bırakmalı'

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, ülkesinin bağımsızlığını vurguladı. Rodriguez, Maduro'nun ulusun tek başkanı olduğunu belirtti ve yapılanların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

VENEZUELA Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, " Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" dedi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplantısında konuştu. ABD'nin Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakmasını isteyen Rodriguez, ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulundu. Rodriguez, Maduro'nun 'ulusun tek başkanı' olduğunu belirterek, "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını söyleyen Rodriguez, "Venezuela'ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir" diye konuştu.

