'Venedik Karnavalı' başladı

'Venedik Karnavalı' başladı
İtalya'nın Venedik kentinde 31 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Venedik Karnavalı, balo ve su geçidi töreniyle başladı. Açılış etkinliğinde profesyonel dansçılar San Marco Meydanı'nda gösteriler sundu.

'VENEDİK Karnavalı', Büyük Kanal'da düzenlenen geçit töreniyle başladı.

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 'Venedik Karnavalı', hafta sonunda gerçekleştirilen balo ve su geçidi töreniyle başladı. 31 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Venedik Karnavalı'nın açılış etkinliğinde, profesyonel dansçılar San Marco Meydanı'nda gösteriler sundu ve izleyicilere eşlik etti.

