Vefat eden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz anısı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü tüm dünyada üzüntüyle karşılandı. 1953'te tahta çıkan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı konumunda. Görev yaptığı süre boyunca Türkiye'ye 3 kez gelen Elizabeth, Anıtkabir ziyaretinde Atatürk'le ilgili övgü dolu sözler söylerken, Ulu Önder için "Atatürk'ün büyük adam olduğunu bilmek için Türkiye'ye gelmeye gerek yoktu fakat bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum." demişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Elizabeth'in öğleden sonra vefat ettiği belirtildi. Kraliçe'nin ardından büyük oğlu Prens Charles, İngiltere'nin Kralı oldu.

EN UZUN SÜRE TAHTA KALAN HÜKÜMDAR

Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti. Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" konumunda.

15 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Liz Truss'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü. Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu. İngiltere dışındaki bu ülkelerde, devlet başkanı yerine Kraliçe'yi temsilen genel valiler görev yapıyor.

ATATÜRK'LE İLGİLİ ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Elizabeth, görev yaptığı süre zarfında Türkiye'yi de 3 kez ziyaret etti. İngiltere Kraliçesi'nin Anıtkabir'i gezerken Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ise övgü dolu sözlerle bahsetti. Elizabeth, "Atatürk'ün büyük adam olduğunu bilmek için Türkiye'ye gelmeye gerek yoktu fakat bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum. Bilhassa gözleri ve kaşı insanı çok etkiliyor. Giyimine dikkat eden biri ve zarif bir zevki varmış. Özellikle frak kendisine çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.