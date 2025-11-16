Haberler

Vatikan, Kanada'nın Yerli Eserlerini İade Etti

Vatikan, Kanada'nın yerli halklarına ait 62 eseri, 'diyalog ve saygı' ifadesiyle Kanada Katolik piskoposlarına geri verdi.

VATİKAN, Kanada'nın yerli halklarına ait 62 eseri, 'diyalog ve saygı' işareti olarak Kanada Katolik piskoposlarına iade etti.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'ün haberine göre, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, dün Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı (CCCB) Başkanı Piskopos Pierre Goudreault, Vancouver Başpiskoposu Richard Smith ve CCCB Genel Sekreteri Rahip Jean Vezina'yı kabul etti. Papa, kabul sırasında Vatikan Müzeleri koleksiyonundaki, Kanadalı yerli topluluklarıyla alakalı 62 eseri heyete iade etti. Papa 14'üncü Leo, bu eser iadesinin 'diyalog, saygı ve kardeşliğin' somut göstergesi olmasını temenni ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
