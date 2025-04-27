Vancouver'de Sokak Festivali Sırasında Araç Kalabalığa Daldı

KANADA'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Polis, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Vancouver polisi yaptığı açıklamada, bir sürücünün Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde kalabalığın arasına girmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Polis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.