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Vancouver'de Sokak Festivali Sırasında Araç Kalabalığa Daldı

Vancouver'de Sokak Festivali Sırasında Araç Kalabalığa Daldı
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Kanada'nın Vancouver kentindeki bir sokak festivalinde bir aracın kalabalığa girmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Polis, sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

KANADA'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Polis, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Vancouver polisi yaptığı açıklamada, bir sürücünün Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde kalabalığın arasına girmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Polis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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