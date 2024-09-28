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Van Gogh Tablolarına İklim Aktivistlerinden Çorba Saldırısı

Van Gogh Tablolarına İklim Aktivistlerinden Çorba Saldırısı
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Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen iki Van Gogh tablosuna iklim aktivistleri tarafından çorba fırlatıldı. 'Just Stop Oil' adlı sivil toplum kuruluşu, protesto amaçlı gerçekleştirilen eylemin ardından iki kişi gözaltına alındı. Tabloların hasar almadığı bildirildi.

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de sergilenen iki ünlü Van Gogh tablosuna iklim aktivistleri tarafından çorba fırlatıldı. Polis, iki kişiyi gözaltına adlıklarını duyurdu.

İngiltere'den fosil yakıtların geliştirilmesi ve üretimi için gelecekte verilecek tüm lisansların durdurulmasını talep eden sivil toplum kuruluşu 'Just Stop Oil' Londra'da Ulusal Galeri'de sergilenen ünlü iki Vincent Van Gogh tablosu 'Ayçiçeklerine' çorba fırlattı. Daha önce Ekim ayında iki farklı protestocu tabloya çorba fırlattı ve dün biri 2 yıl diğeri ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Just Stop Oil'den yapılan açıklamada, iki arkadaşlarının hapis cezalarına tepki olarak aynı tabloya çorba fırlatıldığı belirtildi. Ulusal Galeri, hedef alınan iki tablonun incelenmek üzere kaldırıldığını ve hasar almadığını belirtti. Polisten yapılan açıklamada protestoyu gerçekleştiren iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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