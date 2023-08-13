Van'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Sakal-ı Şerif'i Ziyaret Etti

Kur'an kursu öğrencilerinden Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

VAN - Van'da yaz Kur'an kurslarına katılan bir grup öğrenci, Ezberciler Camii'nde bulunan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi'ni yakından gördü.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Bağlarbaşı Camisi'nde açılan yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, hocaları Haşim Aşkan rehberliğinde Ezberciler Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. Cami imamının getirdiği tekbirler eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i çocuklar kadar cami cemaati de yakından görme fırsatı buldu. Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cemaat, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile görüntü çekti. Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği cam hazneyi öpen vatandaşlar duygulu anlar yaşarken, ziyaretin ardından cemaatle birlikte çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

İmam Şükrü Uğurlu ve Mehmet Ali Güldal, Sakal-ı Şerif'i ziyarete açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Uğurlu, "Peygamberimizi anlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. Eğer böyle yaparsak insanlık insanlığın ne olduğunu anlayacaktır." dedi.