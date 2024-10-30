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Valencia'da Şiddetli Sel Felaketi: 51 Kayıp

Valencia'da Şiddetli Sel Felaketi: 51 Kayıp
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İspanya'nın Valencia bölgesindeki şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, bazı bölgelerde hala mahsur kalanların olduğunu bildirdi.

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde 29 Ekim Salı gününden beri etkili olan yağmur şiddetli sellere neden oldu.

Çok sayıda araç sel sularına kapılırken bazı yol ve köprüler çöktü.

Yetkililer sellerde şimdiye kadar 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı bunun ölü sayısı açısından 2021 yılından beri Avrupa'da yaşanan "en kötü" sel felaketi olduğunu söyledi.

185 kişi hayatını kaybetmişti.

Valencia özerk yönetiminin başkanı Carlos Mazon, kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen bazı bölgelerde mahsur kalanlar olduğunu açıkladı.

Mazon, sel koşulları nedeniyle bu kişilere ulaşmanın "kesinlikle imkansız" olduğunu söyledi.

İspanya'nın en kötü sel felaketi 1996 yılında yaşanmıştı. Biesca şehrindeki sellerde 87 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı.

Bilim insanları bölgede aşırı hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle arttığı uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, Akdeniz'in ısınmasının suyun buharlaşmasını hızlandırdığını, bunun da şiddetli yağışları tetiklediğini söylüyor.

BBC

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