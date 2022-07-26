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Uzman isim köpekbalığına yem olmamak için yapılması gerekeni anlattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Uzman isim köpekbalığına yem olmamak için yapılması gerekeni anlattı

Bu yaz köpekbalığı saldırıları kaynaklı ölümlerde artış meydana geldi. Köpekbalığı tehlikesi nedeniyle uzman isimlerden de art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Deniz koruma bilimcisi David Shiffman, "Sizin köpekbalığını görmediğiniz, onun sizi görmediği anlamına gelmez. Burada önemli olan hayvanı tedirgen etmemek, kendi işine bakıyorsa size zarar vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde bu yaz aylarında köpekbalığı saldırılarında ilginç bir artış yaşandı. Uzmanlar, köpekbalıklarının açıkta yemek bulma ve göç yolları nedeniyle kıyıya yaklaştığını belirtiyor. Bu nedenle denize giren insanlar, saldırılar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

UZMAN İSİMDEN UYARILAR GELDİ

Köpekbalığı saldırılarının artmasının ardından uzmanlar isimler de tek tek açıklama yapmaya başladı. Deniz koruma bilimcisi David Shiffman, köpekbalığı saldırıları hakkında önemli bilgiler verdi. Shiffman insanların köpekbalıklarını görmemesinin, köpekbalıklarının da insanları görmeyeceği anlamına gelmediğini ifade etti.

"TEDİRGİN OLDUĞUNUZU HİSSETTİRMEYİN"

David Shiffman, denize giren tatilcilere de dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Uzman isim, insanların köpekbalığı gördüklerinde tedirgin olduklarını belli etmemesi gerektiklerini ifade ederek, "Eğer köpekbalığı kendi yolundaysa büyük ihtimalle size saldırmayacaktır" diye konuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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