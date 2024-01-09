Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçmıştı! Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macías Villamar kaldığı yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü bir anda ortadan kayboldu. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Villamar'ın bulunması için operasyon başlatırken, ülkede 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Devlet Başkanı Daniel Noboa ise orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirme talimatı verdi.

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanlar ve ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın cezaevinden kaçması üzerine 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE KAYBOLDU

Los Choneros çetesinin lideri Villamar, yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü ortadan kayboldu. Hapishaneden kaçtığı ortaya çıkan çete liderinin cezaevlerinde sık sık yaşanan isyanların arkasındaki isimlerden biri olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ülke genelinde geceleri sokağa çıkma ve toplanma yasağı kararı aldı.

Uyuşturucu baronu cezaevinde kaybolmuştu! Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi

DEVLET BAŞKANI TALİMAT VERDİ

Devlet Başkanı Daniel Noboa da, orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirme emri verdi. Noboa, "Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz" dedi.

Uyuşturucu baronu cezaevinde kaybolmuştu! Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi

3 YILDA 400'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin en kalabalık 6 hapishanesinde son aylarda mahkumların gardiyanları rehin aldığı büyük isyanlar yaşanıyor. Cezaevlerinde çeteler arasındaki çatışmalarda son 3 yılda 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çete karşıtı devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, bir mitingde düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title