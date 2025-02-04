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İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgale başlayan İsrail'in skandal bir hamlesi daha uydu görüntülerine yansıdı. Servis edilen fotoğraflara göre İsrail, Suriye ile arasındaki askerden arındırılmış tampon bölgede askeri üsler inşa ediyor. Görüntülerin devrik lider Esad'ın ülkeden firar etmesinde yalnızca 11 gün sonra çekildiği bildirildi.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın Sanad doğrulama birimi tarafından yayınlanan uydu görüntülerine göre İsrail, Suriye ile arasındaki askerden arındırılmış tampon bölgede askeri üsler inşa ediyor.

İNŞA HALİNDE 6 ŞANTİYE GÖRÜLDÜ

Görüntülerin Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasından sadece 11 gün sonra, 19 Aralık 2024 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında çekildiği bildirildi. Bu süre zarfında tampon bölgede inşa halindeki altı şantiye görüldü. Bir diğeri ise tampon bölgenin dışında ve Suriye toprakları içinde inşa ediliyor.

İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

KARAR 1974 YILINDA ALINMIŞTI

İsrail ve Suriye, 1974 yılında bir ateşkes anlaşması imzalayarak Golan Tepeleri'ndeki bölgenin askerden arındırılmış bir tampon bölge olmasını kararlaştırmıştı. Ancak Esad ailesinin 50 yılı aşkın hanedan yönetiminin ardından düştüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra İsrail ordusu, tampon bölgeyi işgal etmeye başladı ve bu bölgenin dışında kalan Suriye topraklarına girdi.

İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Suriye'nin yeni geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, yeni yönetiminin 1974'te İsrail ile yapılan anlaşmayı tanıyacağını açıkça ifade etmişti. Şara, 14 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yıllar süren çatışma ve savaştan sonra savaş yorgunu durumu yeni çatışmalara izin vermiyor. Bu aşamada öncelik yeniden inşa ve istikrardır, daha fazla yıkıma yol açabilecek anlaşmazlıkların içine çekilmek değil" demişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1974 anlaşmasının devrik bir yönetimle yapıldığını ve bu nedenle geçersiz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Hiçbir düşman gücün sınırımıza yerleşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail başlangıçta saldırıların geçici olacağını açıklamıştı, ancak İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz hafta bu sürenin "sınırsız" olduğunu duyurdu. Arap medyasında, İsrail'in Suriye'de bulunduğu bölgelerde "uzun süre kalmayı planlıyor olabileceği" haberleri yer aldı.

İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVEFA:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyle uğraşmayı, hamaseti bırakın; yavuzsanız, samimiyseniz, işte bunlarla uğraşın!

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıALİCAN:

Esadı deviren BOP eşbaşkanı Erdoğan Suriyede dikkatleri PKK PYD üzerine toplarken İsrailin Suriyede ilerlemesini görmemezlikten geliyor. Bizler değil Yahudiler adam sarrafıymış. Yahıdiler Erdoğana madalya takmakla ne kadar zeki oldukları ortaya çıkıyor.

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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Ebedi başkomutan Ulu Önder Recep Tayyip Erdoğanın emrindeyiz. Elbette Netanyahunun da zamanı gelince hesabı görülecek.

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Haber YorumlarıHasan Aykuş:

Neto hem ahlaksız hem hırsızdır, fırsatı asla kaçırmaz...

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