İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın Sanad doğrulama birimi tarafından yayınlanan uydu görüntülerine göre İsrail, Suriye ile arasındaki askerden arındırılmış tampon bölgede askeri üsler inşa ediyor.

İNŞA HALİNDE 6 ŞANTİYE GÖRÜLDÜ

Görüntülerin Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasından sadece 11 gün sonra, 19 Aralık 2024 ile 1 Şubat 2025 tarihleri arasında çekildiği bildirildi. Bu süre zarfında tampon bölgede inşa halindeki altı şantiye görüldü. Bir diğeri ise tampon bölgenin dışında ve Suriye toprakları içinde inşa ediliyor.

KARAR 1974 YILINDA ALINMIŞTI

İsrail ve Suriye, 1974 yılında bir ateşkes anlaşması imzalayarak Golan Tepeleri'ndeki bölgenin askerden arındırılmış bir tampon bölge olmasını kararlaştırmıştı. Ancak Esad ailesinin 50 yılı aşkın hanedan yönetiminin ardından düştüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra İsrail ordusu, tampon bölgeyi işgal etmeye başladı ve bu bölgenin dışında kalan Suriye topraklarına girdi.

Suriye'nin yeni geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, yeni yönetiminin 1974'te İsrail ile yapılan anlaşmayı tanıyacağını açıkça ifade etmişti. Şara, 14 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yıllar süren çatışma ve savaştan sonra savaş yorgunu durumu yeni çatışmalara izin vermiyor. Bu aşamada öncelik yeniden inşa ve istikrardır, daha fazla yıkıma yol açabilecek anlaşmazlıkların içine çekilmek değil" demişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1974 anlaşmasının devrik bir yönetimle yapıldığını ve bu nedenle geçersiz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Hiçbir düşman gücün sınırımıza yerleşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail başlangıçta saldırıların geçici olacağını açıklamıştı, ancak İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz hafta bu sürenin "sınırsız" olduğunu duyurdu. Arap medyasında, İsrail'in Suriye'de bulunduğu bölgelerde "uzun süre kalmayı planlıyor olabileceği" haberleri yer aldı.