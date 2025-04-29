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USS Harry S. Truman Gemisinden Savaş Uçağı Kızıldeniz'e Düştü

USS Harry S. Truman Gemisinden Savaş Uçağı Kızıldeniz'e Düştü
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ABD Donanması'na ait USS Harry S. Truman gemisinde görevli F/A-18 savaş uçağı, kayarak Kızıldeniz'e düştü. Pilot ve başka bir görevli atlayarak kurtulurken, uçağın durumu belirsizliğini koruyor.

ABD Donanması'nın Yemen'e saldırılarda görevli USS Harry S. Truman gemisinden bir uçağın kayarak Kızıldeniz'e düştüğü bildirildi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, USS Harry S. Truman gemisinin güvertesinde çekilmekte olan bir F/A-18 savaş uçağı, kayarak Kızıldeniz'e düştü. 'Super Hornet' tipi savaş uçağının pilot koltuğunda bulunan mürettebat üyesi ile uçağı çeken araçtaki görevlinin atlayarak kurtulduğu ve bir personelin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki uçağın kurtarılıp kurtarılmayacağının belli olmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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