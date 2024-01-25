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Uruguay Uçağı Kazasından Kurtulanların Hikayesi

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Uruguay uçağı kazasında hayatta kalan 14 kişinin hikayesi, 72 gün boyunca hayatta kalmayı başarmaları ve kurtarma operasyonu ile ilgili detaylar.

21 Aralık 1972’de Şili Hava Kuvvetleri Komutanı Carlos García Monasterio, Albay Ramón Canales’e telefon açtı ve üç helikopteri And Dağları’na göndermesi emrini iletti.

Monasterio’ya az önce gelen telefon, iki aydan uzun süre önce düşen FH-227D numaralı uçağın 45 yolcusundan ikisinin bulunduğunu haber veriyordu.

Uruguay ve Şili devletleri, Gözyaşı Vadisi olarak bilinen bölgede, 4 bin metreye ulaşan yükseklikteki kaya ve buz kütleleri arasında haftalarca arama yapmıştı.

Uçağın düştüğü yerden yardım bulmak için ayrılan Fernando Parrado ve Roberto Canessa, 10 gün süren yürüyüş ve tırmanış sonrası su içtikleri bir nehrin karşı kıyısında bir yerli ile karşılaştı.

İki kazazedenin yerli adama fırlattıkları kağıtta şunlar yazıyordu:

“Dağda düşen uçakta bulunuyordum. Ben Uruguaylıyım. 10 gündür yürüyoruz. Uçak enkazında 14 kişi daha bulunuyor. Buradan hızla çıkmalıyız ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yiyeceğimiz yok ve zayıf düşmüş durumdayız. Biz neredeyiz?”

EFE haber ajansına kurtuluşun 50. yılı için 2022 yılında konuşan Albay Canales, “Gerçekten Uruguay uçağından kurtulanlar olduklarına inanamadık” diyerek haberi aldığı anı hatılıyordu.

Canales, çalışmalara son verilmeden önce 100 kez bölgede arama uçuşu yapıldığını kaydetti.

Kurtulanlar olduğu haberi sonrası yeni kurtarma operasyonunun sabahın ilk ışıkları ile başlaması planlandı.

22 yaşında bir hava kuvvetleri askeri olan Canales, o sabah hava durumunun iyi olmadığını hatırlıyor. Helikopterler havanın iyileşmesi için bekletiliyordu ama Komutan Garcia harekete geçme emri verdi.

Şili Hava Kuvvetleri helikopterleri kötü hava şartlarına karşı manevralar yaparak uçmak zorunda kaldı.

En sonunda yapılan birkaç deneme sonrası düşen Uruguay uçağının enkazına ulaşıldı ve 72 gün boyunca hayatta kalmayı başaran 14 kazazede kurtarıldı.

40 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu kaza anında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kurtulan 16 kişinin hikayesi "The Snow Society" isimli film ile bir kez daha beyaz perdeye aktarıldı.

İspanyol Juan Anonio Bayona’nın yönettiği yapım “En İyi Uluslararası Film” dalında Oscar’a aday gösterildi.

Aşağıdaki fotoğraflar filme ilham veren ve çoğu kazazedeler tarafından çekilen kareler.

BBC

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