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Ürdün Hava Sahasına Giren 4 Füze Tespit Edildi

Ürdün Hava Sahasına Giren 4 Füze Tespit Edildi
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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan atılan 4 füzeyi ülke hava sahasında tespit etti. Üç füze düşürülürken, dördüncü füze ıssız bölgeye düştü. Olayda can kaybı veya hasar yaşanmadı.

ÜRDÜN Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 4 füzenin tespit edildiğini bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan dört füzeden üçünü düşürdüğü, dördüncü füzenin ise ülkenin güneyindeki ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelmediği vurgulanan açıklamada, "Ürdün Kraliyet İstihkam Birliği ekipleri, füzenin düştüğü alana müdahale ederek bölgenin güvenliğini sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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