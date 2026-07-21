Ürdün: İran'dan atılan 5 İHA etkisiz hale getirildi
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemleriyle İran'dan atılan 5 insansız hava aracını düşürdü. Olayda can kaybı veya hasar olmadı.
ÜRDÜN ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan 5 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi. İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı