Ürdün: İran'dan atılan 5 İHA etkisiz hale getirildi

ÜRDÜN ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan 5 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi. İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı