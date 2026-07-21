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Ürdün: İran'dan atılan 5 İHA etkisiz hale getirildi

Ürdün: İran'dan atılan 5 İHA etkisiz hale getirildi
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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemleriyle İran'dan atılan 5 insansız hava aracını düşürdü. Olayda can kaybı veya hasar olmadı.

ÜRDÜN ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan 5 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi. İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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