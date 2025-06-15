Ürdün Hava Sahasını Yeniden Sivil Uçuşlara Açıkladı
Ürdün, geçici olarak kapattığı hava sahasını risk değerlendirmesi sonrası yeniden sivil hava trafiğine açtığını duyurdu. Hava yolu şirketlerine bilgi verildi ve planlı uçuşların yeniden başlayacağı belirtildi.
ÜRDÜN, geçici olarak kapattığı hava sahasını yeniden sivil hava trafiğine açtığını duyurdu.
Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Heysem Misto, hava sahasının önceki akşam geçici olarak kapatılmasının, bölgede yaşanan gelişmelere karşı alınan taktiksel bir önlem olduğunu belirterek, "Yapılan risk değerlendirmesinin ardından hava sahamızı yeniden sivil uçuşlara açma kararı aldık" dedi.
Misto açıklamasında, kararın hava yolu şirketlerine iletildiğini, planlı uçuşların yeniden başlayacağını ve kapanma sırasında başka noktalara yönlendirilen uçuşların başkent Amman'a döneceğini ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya